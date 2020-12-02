Опрошенные РИА Новости аналитики заявили, что из-за весеннего и осеннего обвалов рубля инфляция по итогам года составит 4,4 процента (по сравнению с тремя процентами в 2019-м).

Главный экономист Сбербанка Антон Струченевский считает, что в конце года цены вырастут на 0,4 процента. По его словам, это выше целевого уровня Центробанка, но в следующем году инфляция замедлится.

Аналитик BCS Global Markets Владимир Тихомиров назвал основными причинами роста инфляции не слишком высокий урожай плодоовощных культур и девальвацию рубля, которая будет влиять на цены еще один-два месяца.

Тихомиров считает, что к февралю-марту инфляция может достичь 4,5 процента.

При этом глава группы макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что декабрьская инфляция в месячном выражении может замедлиться.

«В декабре эффект переноса валютного курса должен постепенно сходить на нет, уступая место фактору динамики доходов и поведенческим факторам, таким как формат празднования Нового года», — отметил он.

По мнению Куликова, пока трудно предсказать, будет ли предпраздничный спрос нормальным, так как в России еще не встречали Новый год с противопандемийными ограничениями.

Как писал «Рамблер», ранее стало известно, что в 2021 году в России подорожают сигареты, алкоголь, билеты на поезда и молоко. По новому распоряжению правительства, минимальная цена пол-литровой бутылки водки в 2021-м составит 243 рубля (сейчас — 230 рублей).

Акцизы на сигареты в новом году поднимут на 20 процентов. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что пачка сигарет подорожает примерно на 20 рублей.

Заместитель гендиректора АО «Русское Молоко» Алексей Бабенко предупреждал, что из-за требований об обязательной маркировке молочной продукции цены вырастут на десять процентов. А с 1 января следующего года в РЖД начнут брать на 3,7 процента больше за пассажирские перевозки, провоз багажа и дополнительные услуги.

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