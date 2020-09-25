Экономист Нарек Авакян заявил, что через месяц-полтора курс американский валюты может взлететь до ста рублей за доллар. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению эксперта, такой скачок вероятен еще до выборов президента США, намеченных на ноябрь, из-за геополитики и угрозы введения санкций против России.

«Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей», — заявил Авакян.

Если же санкций не будет или они окажутся мягкими, доллар будет стоить около 80 рублей, считает экономист.

Он подчеркнул, что на рубль сейчас давят новости об инаугурации Александра Лукашенко и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщал «Рамблер», ранее экономист FxPro Александр Купцикевич спрогнозировал, что курс доллара в декабре 2020 года способен рухнуть до 70 рублей из-за почти нулевой базовой ставки в США и накопленного российской валютой потенциала.