Рубль недооценен и может подорожать по отношению к доллару к концу года. Об этом, как сообщает РИА Новости, сказано в исследовании банка Credit Suisse.

Сегодня кредитная организация представила исследование Investment Outlook 2021. Его авторы констатировали, что за последнее время российская валюта стала одной из слабейших в регионе, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные интервенции Центрального банка на валютном рынке.

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При этом они выразили уверенность, что большая часть лежащих в основе ослабления рубля факторов носят временный характер, в том числе неблагоприятные геополитические условия, а по таким фундаментальным показателям, как экономический рост, реальные процентные ставки и размер счета текущих операций, рубль недооценен.

В Credit Suisse высказали мнение, что к концу года в случае отсутствия геополитических сюрпризов курс российской валюты может увеличиться до 70-72 рублей за доллар с сохранением положительной динамики.

Вчера, как сообщал «Рамблер», заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов объяснил, что девальвация рубля выгодна крупным компаниям-экспортерам (зерна, продуктов питания, энергетических ресурсов), потому что издержки у них рублевые, а выручка валютная, федеральному бюджету, доходы которого от продажи энергоресурсов выросли, и резервам России — Фонд национального благосостояния вырос почти в два раза в рублевом исчислении.

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