Бывший голкипер московского футбольного клуба «Локомотив» Никита Медведев заключил двухлетнее соглашение с казанским «Рубином».

Как сообщает пресс-служба казанцев, 25-летний страж ворот перешел в команду из Татарстана в статусе свободного агента по истечении контракта с железнодорожниками.

За «Локомотив» Медведев провел два официальных матча, став с командой чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее он представлял ижевский «Зенит» и «Ростов», в составе которого в 2017 году установил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии в рамках одного чемпионата. Голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 1034 минут (с учетом добавленного к таймам времени). Вызывался в молодежную сборную России.

❕Официально: Никита Медведев перешел в «Рубин»! 25-летний вратарь Никита Медведев в статусе свободного агента перешел в «Рубин» ✍️Контракт действует до конца сезона 2021/22. Добро пожаловать в «Рубин»! ❤️💚

👉 https://t.co/uVkMecImNK pic.twitter.com/al88AkTcCH — «Рубин» Казань (@fcrk) August 17, 2020

Команда тренера Леонида Слуцкого также усилилась с 30-летним защитником Георгием Зотовым, контракт с которым подписан до конца текущего сезона. Воспитанник новосибирского футбола и московского «Спартака», поигравший за махачкалинский «Анжи», краснодарскую «Кубань», самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», также перешел в «Рубин» в статусе свободного агента.