Катушки являются достаточно простым, но крайне полезным элементом в арсенале любого современного рыбака. С помощью них гораздо легче хранить леску на удочке. Даже во время ужения использовать катушку можно без каких-либо нареканий. Прекрасное решение, заслуживающее внимания. Один из самых безопасных элементов для ловли рыбы. Но выбирать катушку необходимо тщательно, обращая внимание на различные нюансы, которые способствуют лучшему выполнению самых разных задач, связанных с ловлей рыбы.

Современные рыболовы предпочитают полуавтоматические варианты, которые заметно проще контролировать. Благодаря такому приспособлению, можно значительно упростить работу, потому что в сложные моменты, можно просто выставить автомат, на котором катушка будет неплохо справляться с развертыванием, если вдруг будет заметен клёв.

Если говорить о классах катушек, которые можно приобрести в данный момент, то среди самых популярных вариантов:

Инерционные;

Безынерционные;

Мультипликаторные.

Инерционные модели отличаются несколькими важными преимуществами по сравнению с остальными вариантами исполнения. Есть непосредственный контракт с приманкой, замечательная мощность и долговечность. Конструкция достаточно простая, поэтому даже при возникновении каких-то проблем, её можно с легкостью заменить, чтобы справиться с нормальным использованием котушки на протяжении многих лет. Но есть определенные ограничения, которые присутствуют у инерционной котушки – заброс будет недалеким и потребуется побольше пространства для замаха.

Безынерционная катушка — это достаточно универсальная модель, которая позволяет добиться неплохой дальности заброса с вариативностью скорости подмотки. Есть возможность использовать достаточно легкие насадки, которые обычно катушкой не забрасываются. Нет риска, что леска может запутаться.

Безынерционные рыбацкие катушки можно считать универсальными. Они подойдут для большинства людей, даже тех, кто постоянно занимается рыбалкой. Но даже новички могут извлечь выгоду с использования конкретно такого образца. Приобрести необходимый вариант катушки достаточно легко, воспользовавшись для этого услугами интернет-магазина.