В то время они не чувствовали себя в опасности.

Братья Ли и Адам Фергюсон из Австралии сняли на видео нападение акулы-людоеда на их лодку, пишет Daily Star.

Мужчины рыбачили у острова Карнак. Когда они плыли на лодке, то заметили плавник над водой. Поначалу мужчины думали, что просто приманили какую-то большую рыбу: плавник двигался тем маршрутом, где рыбаки выбрасывали приманку. Однако потом стало ясно, что это большая белая акула. Она нагнала лодку и примерно 15 минут кружила вокруг судна.

Когда акула оказалась совсем близко, один из мужчин опустил в воду GoPro и снял на видео, как хищница нападает на их лодку. После нескольких таких вторжений рыбаки решили поднять якорь и вернуться на берег. От укусов большой белой акулы пострадали мотор лодки, трап и преобразователь.

Ли Фергюсон заявил СМИ, что рядом с акулой не чувствовал себя в опасности.

«Это было неудобно. Однако мы не ощущали себя в опасности», – заявил Ли.

Большую белую акулу прозвали «акулой-людоедом» после фильма «Челюсти» Стивена Спилберга. На самом деле, человек как добыча не особо интересует белых акул. Чем именно питаются эти хищники, выяснили совсем недавно.