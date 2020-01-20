Жители США поймали рекордно больших рыб. Об этом сообщается в официальной Facebook-группе отдела природных ресурсов штата Западная Вирджиния.

По данным отдела, Захари Адкинс (Zachary Adkins) установил рекорд штата 3 января, когда выловил в озере Уорден белого амура 1,4 метра длиной. Предыдущий рекордно большой представитель вида был пойман в 2005 году и достигал 1,3 метра в длину.

11 января поставил рекорд рыбак Джастин Коннер (Justin Conner). Он поймал в реке Огайо голубого сома 1,3 метра в длину. Предшествующему рекордсмену удалось выудить подобную особь в 2014 году, однако улов был на пять сантиметров короче.

Публикация с фотографиями новых рекордсменов стала вирусной и собрала 1,2 тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Белый амур — вид лучеперых рыб семейства карповых. Представители этого вида могут вырастать до 1,5 метра. Средний вес взрослой особи составляет 25 килограммов.

Голубой сом — крупнейший вид североамериканского сома. Его длина достигает 1,65 метра. Средний вес взрослого голубого сома — 37 килограммов.

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