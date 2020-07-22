Житель поселка Мурыгино в Юрьянском районе Кировской области отправился на рыбалку, но вместо рыбы выловил из реки Медянка мешок, раскрыв который оцепенел от ужаса. Там находились уже изрядно изменившие свой вид от пребывания в воде разрубленные части человеческого тела. Тем не менее следователям удалось не только установить личность погибшего, но и найти убийцу.

Как сообщает сайт главка СКР по Кировской области, по факту обнаружения останков было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Опытные следователи-криминалисты аппарата следственного управления направили материал на ДНК-экспертизу, в ходе которой было установлено, что фрагменты тела принадлежат 57-летнему жителю поселка Мурыгино, который еще с 26 мая 2018 года числился пропавшим без вести.

В ходе совместных с сотрудниками УМВД России по Кировской области оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местного 68-летнего жителя, причастного к гибели мужчины, чьи останки обнаружил рыбак.

Как установила следствие, за день до пропажи мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых возле дома подозреваемого. Когда посиделки закончились потерпевший пошел домой, но встретил ранее незнакомого ему подозреваемого. Между ними произошла ссора, в результате которой подозреваемый убил более молодого соперника, а затем расчленил его тела, запихнул в мешок и выбросил в реку.

Сейчас подозреваемый задержан, а следователи продолжают собирать материал для закрепления доказательственной базы.