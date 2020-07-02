Житель Камчатского края стал жертвой атаки медведя, и едва выжил, получив серьезные ранения спины, нижних конечностей и рук.

Как сообщили в краевом Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира, инцидент случался вечером 1 июля возле реки Авача. Коллеги «с трудом отбили рыбака из лап хищника», отмечается в сообщении.

Мужчину госпитализировали в Елизовскую районную больницу. Медведя разыскивают и намерены отстрелить. Местных жителей призвали держаться подальше от места нападения опасного хищника.