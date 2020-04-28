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Актриса Раиса Рязанова в эфире программы «Судьба человека» рассказала, как ушел из жизни ее единственный сын Данила Перов.

51-летний актер скончался в своей квартире на руках супруги.

Перов, как сообщал «Рамблер», умер скоропостижно в январе 2020 года из-за оторвавшегося тромба. СМИ отмечали, что для народной артистки смерть сына стала сильным ударом. Во время прощания с ним на сцене театра «Содружество на Таганке» актриса была безутешна: она сильно плакала и долго что-то ему говорила. От гроба с телом Перова Рязанову отвели невестка с внуком.

Спустя три месяца после трагедии артистка рассказала, как умирал ее сын. Она отметила, что в последний раз созвонилась с ним 21 января. В ночь на 22-е число ему стало плохо.

«Как рассказала потом его жена, ему резко стало холодно. Потом он захрипел. Она влетела и по глазам поняла, что он ее не видит и не осознает, что происходит», — отметила Рязанова.

Жена Перова вызвала «скорую помощь», однако прибывшие через 7 минут после звонка медики констатировали смерть актера. При этом артистка подчеркнула, что ее сын никогда не страдал серьезными заболеваниями кроме астмы.

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