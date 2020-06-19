Исторические спекуляции, обвиняющие Советский Союз в намерении начать превентивную войну против Германии, были основаны на провокации английских спецслужб, которые действовали через перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), они беспочвенны, об этом свидетельствует рассекреченные документы из архивов Минобороны, заявил Mpravda.com в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью, посвященную Второй мировой войне. В ней он, в частности, подчеркнул, что документов, подтверждающих, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии, нет.

«Долгие годы, начиная с 1985 года, в Англии распространяли фальсификацию, которую, как правило, связывают с именем перебежчика Виктора Суворова (настоящее имя Владимир Резун), которая родилась усилиями британских спецслужба о том, что в 1941 году Иосиф Сталин хотел сам начать войну против Германии, и у него были планы по советизации Европы. Эта теория была разоблачена не только российскими историками, но и историками всего мира. Документы из архивов российского Минобороны говорят об обратном, что Красная армия готовилась исключительно к обороне, опасаясь сильной немецкой армии», — заявил Никифоров.

Историк рассказал, что документы из архивов Минобороны свидетельствуют, что в мае 1941 года была проведена фортификационная рекогносцировка для создания линия оборонительных сооружений в районе Вязьмы.

«Угроза гитлеровского вторжения казалась настолько страшной, что заранее предполагалось, что Красной армии придется отступать очень далеко от границы. Сталин опасался столкновения с Германией и заранее предпринимал меры, которые должны были повысить стойкость Красной армии в случае войны», — заявил историк.

По его мнению, несмотря на очевидные факты, провокации британских спецслужб в период перестройки сработали. «Сегодня пришло время полностью разоблачить и опровергнуть резунизм», — заявил эксперт РВИО.