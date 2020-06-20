Британия до сих пор скрывает детали подготовки и последующей отмены визита в Лондон председателя германского Рейхстага, рейхсминистра авиации гитлеровской Германии Германа Геринга, заявил Mpravda.com начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в «Российской газете» и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Первое, о чем сразу можно сказать относительно тайн, хранимых англичанами, – это продление секретности по делу заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса, совершившего перелет из Германии в Великобританию в мае 1941 года», — сказал Никифоров Mpravda.com.

«Но есть и другие сюжеты, например, связанные с несостоявшимся визитом Геринга в Лондон 23 августа 1939 года. Мы знаем, что Геринг собирался совершить этот визит, но мы не знаем, зачем, кто его приглашал», — заявил Никифоров.

Фактически, утверждает собеседник агентства, тот визит отменился за несколько часов до подписания в Москве советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа. Возможная связь между этими событиями, по мнению Никифорова, объясняется тем, что Гитлер никогда «не играл на одном столе».

«Для нас несостоявшийся визит Геринга означает готовность британской элиты в тот период осуществить аналог Мюнхенского соглашения и не допустить полномасштабной военной агрессии Гитлера против Польши, просто принеся часть польской территории в жертву Третьему рейху по аналогии с территорией Чехословакии. И, очевидно, с английской стороны шли зондажи на этот счет, они были готовы разговаривать с Гитлером», — отметил Никифоров.

По его словам, неизвестно, что было бы, согласись Гитлер на такой вариант. «Но дело в том, что Гитлер уже не хотел повторения мюнхенского варианта — он желал большой войны. Но при этом он хотел удержать Англию в стороне от германо-польской войны и провоцировал Лондон на переговоры», — добавил историк.

Никифоров тем временем считает, что и в деле Гесса британцам есть, что скрывать. «Там, скорее всего, есть что-то такое, что даст повод для обвинений в адрес тогдашнего британского правительства в некоем вероломстве по отношению к своим союзникам, например США. Но, может быть, есть и нечто, что способно бросить тень на королевский дом. Впрочем, мы об этом сейчас можем только гадать», — отметил он.

Заместитель Гитлера по нацистской партии Гесс в мае 1941 в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Истинная цель этого полета считается одной из главных загадок Второй мировой войны. Считается, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.