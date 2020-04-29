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Руководство «Салавата Юлаева» не стало продлевать контракт с Цулыгиным

17:00 29/04/2020

Руководство хоккейного клуба «Салават Юлаев» решило расстаться с главным тренером команды Николаем Цулыгиным, который стоит у руля уфимцев с апреля 2018-го, сообщает издание «Чемпионат».

По данным издания, главным претендентом на должность является финн Томи Ламса, который ранее входил в тренерский штаб Эркки Вестерлунда и самого Цулыгина. До этого Ламса возглавлял «Пеликанс» и хельсинский «Йокерит».

В беседе с журналистами ТАСС специалист не смог сказать, уходит ли он из клуба. По его словам, все решения исходят от руководства команды, с них и спрос. Между тем контракт тренера с «Салаватом» истекает уже завтра.

Добавим, под руководством Цулыгина команда из Башкортостана в прошлом сезоне дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила омскому «Авангарду». В этом сезоне «Салават» вышел во второй раунд плей-офф, в котором должен был сыграть с «Ак Барсом», однако из-за коронавируса сезон завершили досрочно.



