С 31 декабря 2019 года вступает в силу федеральный закон, согласно которому комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будут возглавлять руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Закон «О внесении изменений в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» был принят Госдумой в июне 2019 года. Ранее комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглавляли первые заместители руководителей высших исполнительных органов госвласти.

«Важные изменения коснулись председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности российских субъектов. Теперь их функции возлагаются на руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», — сообщала пресс-служба МЧС России.

В ведомстве добавили, что аналогичные комиссии в муниципальных образованиях будут возглавлять главы местных администраций.

Документ уточняет условия и порядок принятия решения о введении уровня реагирования на чрезвычайные ситуации в зависимости от их характера и развития. Кроме того, внедряется современная система планирования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ также позволит обеспечить четкое соответствие состава органов управления и сил масштабам бедствия, определить ответственность руководителей за организацию дополнительных мер по защите населения и территорий.

В соответствии с законом ускорится доведение финансовой помощи до граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. Люди будут получать помощь из средств региональных бюджетов. Понесенные при этом субъектами РФ расходы будут возмещаться из бюджета федерального.

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