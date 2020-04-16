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У руководителя протокола Русской православной церкви и одного из организаторов поездки патриарха Кирилла вокруг Москвы Андрея Бондаренко обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Бондаренко также является настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа.

«Рамблер» писал, что ранее патриарх Кирилл объехал Москву на автомобиле со считающейся чудотворной иконой «Умиление» и помолился об избавлении от «морового поветрия». После объезда он провел праздничную службу перед иконой «Умиление» в Елоховском соборе.

По данным на 16 апреля, количество зараженных коронавирусом в России достигло 27 938 человек в 84 регионах, за сутки прибавилось 3448 больных.

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