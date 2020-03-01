Используемая для комфортной и безопасной транспортировки товара и упаковок, а также оперативного перемещения грузов на небольшие расстояния, тележка с гидравлическим приводом проста в эксплуатации, не требует специального обучения.

В продаже представлена тележка грузовая купить которую стоит с доставкой и без посредников, чтобы избежать переплат, при этом оперативно получить предварительно оформленный заказ через профильный интернет-магазин.

Особенности гидравлической тележки

Именуемая еще как рохля, тележка гидравлическая пользуется повышенной популярностью не только в производственных цехах, на складе, но и перевалочных базах, торговых точках. Предложенные в ассортименте модели ручной гидравлической тележки имеют общую грузоподъемность от 2 т и до 3 т. Максимальную высоту подъема груза составляют 200 мм, а минимальную – 80 мм. Размер вил рохли (ШхВ) – 160х55 мм. Есть возможность заказать с доставкой оригинальные модели в ассортименте в разнообразии конструкционных решении и заводской комплектации.

В онлайн каталоге предложен обновленный выбор универсальных гидравлических тележек из серии CBY (Niuli). Можно заказать роклу с любыми приемлемыми параметрами для эксплуатации в производственных условиях. Пригодится для безопасного перемещения грузов, где требуется в складе выполнить перевозку или транспортировку бадей, паллет, поддонов. Можно будет подвозить товар к грузовым автомобилям, а также маневрировать в условиях рынка, ведь этот вид спецтехники ценится за повышенную маневренность, не требует подзарядки аккумуляторов или заправки топливом.

Особые достоинства тележек из популярной серии CBY

Предложенная для ознакомления продукция от бренда Niuli ценится не только за компактные габариты, ассортимент предложенного выбора и простоту в ежедневной эксплуатации, но и за сравнительно невысокую стоимость моделей. Грузоподъемность до 3 т, ручная тележка, имеющая эргономичный дизайн исполнения, позволит оперативно загрузить небольшую ГАЗЕЛЬ или иной мобильный транспорт, что так активно эксплуатируется службами доставки, курьерскими центрами, торговыми базами.

Не придется специально арендовать дорогой спецтранспорт, дополнительно тратить много времени и физической силы на решение организационных вопросов, независимо от уровня сложности поставленных целей и объемов.