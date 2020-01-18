СПОРТ

Рублев выиграл теннисный турнир в Аделаиде

14:03 18/01/2020

Российский теннисист Андрей Рублев победил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийской Аделаиде, сообщает ТАСС.

Спортсмен обыграл своего ровесника, 22-летнего южноафриканца Ллойда Харриса. Встреча продлилась 56 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:0..

Для российского теннисиста это соревнование стало вторым победным турниром подряд – 11 января он завоевал трофей турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Катаре. Тогда Рублев обедив в финале француза Корентена Муте.

Всего за карьеру россиянин выиграл четыре турнира АТР, в рейтинге организации спортсмен занимает 18-е место. Лучший результат на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Осенью Рублева номинировали на ежегодную премию ATP по итогам 2019 года в номинации «Возвращение года», однако победа досталась британцу Энди Маррею.

Турнир ATP в Аделаиде проводился впервые. Он заменяет соревнования, которые проходили в Сиднее с 1885 года.



