Вторая книга трилогии «Наполеонов обоз» — «Белые лошади» Дины Рубиной признана лучшей русской прозой уходящего года по версии читателей LiveLib. В свою очередь «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана одержал победу среди зарубежных произведений в этой же номинации. Разочарованием 2019-го читатели посчитали «Голую» Алены Водонаевой.

Книжный портал LiveLib в партнерстве с сервисом ЛитРес подвел итоги голосования «Выбор читателей 2019 года», говорится в пресс-релизе. Первое место в номинации «Лучшая зарубежная проза» заняла социальная драма «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. Действие книги разворачивается в маленьком городке Бьорнстад, жители которого увлекаются хоккеем. Однако из-за того, что спонсорские деньги ушли в соседний Хед, лучшим игрокам и тренеру приходится уйти в команду соперников.

Лучшей русской прозой была признана вторая книга романа «Наполеонов обоз» — «Белые лошади» Дины Рубиной.

Книга вышла в марте 2019 года, и, согласно рейтингу самых продаваемых художественных романов года от Forbes, была продана в количестве 88 тыс. экземпляров, уступив первое место «Безмолвному пациенту» Алекса Михаэлидеса.

В номинации «Фантастика», по результатам голосования, победу одержала книга «Киборг и его лесник» Ольги Громыко. Лучшей книгой в жанре «ужасы» стал «Чужак» Стивена Кинга. По сюжету детектив Ральф Андресон берется расследовать зверское убийство несовершеннолетнего подростка в маленьком городке Флин-Сити штата Оклахома.

Не обошлось в списке и без литературных хитов — «Пламя и кровь: Кровь драконов» от Джорджа Р. Р. Мартина и «Краткие ответы на большие вопросы» ученого Стивена Хокинга. Книга «Пламя и кровь» стала приквелом знаменитой саги «Песнь Льда и Огня», легшей в основу сериала HBO «Игра престолов».

В разделе «Кино и книги» первое место заняло «Общество мертвых поэтов» Нэнси Клейнбаум. В 1989 году на экраны вышел одноименный фильм, сценарий к которому написал Том Шульман. Именно его писательница взяла в качестве основы для своего романа. Лучшим биографическим произведением, в свою очередь, была выбрана книга ведущего специалиста по судмедэкспертизе Великобритании Ричарда Шеперда «Неестественные причины. Записки судмедэксперта».

Разочарованием года читатели признали книгу «Голая» телеведущей Алены Водонаевой. В ней бывшая участница «Дома-2», судя по аннотации, учит, как «быть настоящей женщиной».

В номинациях принимали участие произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года и получившие самый высокий рейтинг на портале по итогам года. Лонг-лист формировался на основании рейтинга популярности книги более чем 1,5 млн пользователей.

«Главный принцип премии — голоса, полученные от читателей, а не критиков. Это позволяет понять, какие именно книги вызывают эмоциональный отклик у людей. Кроме того, у «Выбора читателей» есть специальный этап «суперфинал», который по сути является соревнованием фанклубов. Уже в течение нескольких лет самая активная, самая преданная аудитория у русского фэнтези. Причем у русского фэнтези — «женское лицо», — отметил руководитель LiveLib Дмитрий Курочкин

Премия «Выбор читателей 2019» состояла из четырех этапов: отборочный этап, полуфинал, финал, суперфинал. Сначала читатели предлагают свои любимые произведения в каждой из номинаций. Затем самые популярные книги попадали в следующий этап.

Ранее сервис аудиокниг Storytel представил список самых прослушиваемых аудиокниг в России за 2019 год. Первое место в топ-10 уже второй год подряд заняла «Sapiens: Краткая история человечества» профессора исторического факультета Еврейского университета Юваля Ноя Харари. Следом в рейтинге самых популярных аудиокниг разместились Марк Мэнсон с «Тонким искусством пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» и мировой бестселлер о материальной грамотности «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

Особой популярностью пользовался раздел экранизированных книг. В этом году бесспорными лидерами стали «Текст» Дмитрия Глуховского, по которому был снят одноименный фильм режиссера Клима Шипенко, «Щегол» Донны Тартт, который вышел на экраны этим летом, и обе части легендарного произведения короля ужасов Стивена Кинга «Оно».

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