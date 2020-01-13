Телеканал RT запустил онлайн-школу для молодых журналистов, операторов и блогеров.

«Школа RT» работает с 2016 года в очном режиме, за это время обучение в ней прошли более 200 человек из 16 стран.

Теперь пройти обучение можно онлайн: «Онлайн-школа RT» предлагает тренинги по направлениям «теле— и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съемка и постпродакшен».

Мастер-классы для слушателей проведут корреспонденты и продюсеры RT, а также авторы digital-проектов телеканала и представители мультимедийного агентства Ruptly.

Участие в проекте бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.

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