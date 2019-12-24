Телеканал RT опубликовал в Сети ролик, в котором зашифрованы самые хайповые новости 2019 года. Пользователь, который сможет отгадать все резонансные инфоповоды минувшего года, получит приз от редакции.

Новогоднее видео под названием «RT вас всех [censored]!» появилось в YouTube 24 декабря. Ролик продолжительностью 2 минуты 49 секунд напоминает музыкальный клип на композицию в стиле хип-хоп, в эпизодах которого авторы зашифровали самые громкие новости 2019 года.

«Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — говорится в подписи к видео.

Пользователи уже активно взялись отгадывать видеоребус. Спустя всего час после публикации под роликом появилось почти 100 комментариев.

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