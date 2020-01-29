RT сообщил о новом рекорде, первым из новостных телеканалов преодолев отметку в 10 млрд просмотров на YouTube.

По данным телеканала, по общему числу просмотров на всех аккаунтах он опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Среди наиболее популярных видеороликов RT: кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прямые трансляции с акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции и кадры пожара в соборе Парижской Богоматери.

Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О ранее подчеркнул, что в YouTube «самый популярный канал — это не BFM, не CNEWS, это RT», говорится в сообщении.

В 2007 году RT стал первым российским телеканалом, который начал размещать свои материалы на YouTube. В 2013 году RT International набрал 1 млрд просмотров на YouTube.

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