Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что упрощение визового режима обеспечит приток туристов . Так он прокомментировал RT предложение депутата Госдумы Виктора Зуборева выдавать специальные краткосрочные визы иностранцам, которые хотят провести в России новогодние каникулы.

По его словам, подобная практика в России уже существует. «Во время футбольного чемпионата в России по электронной визе в страну приезжали миллионы болельщиков. Сейчас такая же виза будет введена и для чемпионата Европы в Санкт-Петербурге», — напомнил он.

Барзыкин отметил, что с 2021 года по поручению президента страны такую визу введут по всей России, а пока упрощенная схема действует в Приморском крае и в Калининградской области.

По словам вице-президента РСТ, упрощение визового режима дает приток туристов от 10% до 30%.

Ранее в понедельник, 30 декабря, в распоряжении RT оказалось предложение Зуборева, с которым он обратился к министру экономического развития Максиму Орешкину. Парламентарий рекомендует в упрощенном порядке выдавать специальные краткосрочные визы иностранцам, которые хотят провести в России новогодние каникулы, пишет «Газета.ру». Зубарев полагает, что инициативу необходимо рассмотреть совместно с Министерством иностранных дел.