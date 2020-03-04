Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что журналисты вырвали слова священника Димитрия Смирнова из контекста, неверно трактовав их, как высказывание о ненужности школьного образования для девочек. Об этом 4 марта он сообщил в своем Telegram-канале.

Легойда предложил всем желающим прослушать радиоэфир со священнослужителем, который рассказал конкретную историю из своего опыта, чтобы дать ему подробную оценку. Также он призвал СМИ не спекулировать на тему данного публичного выступления протоиерея Смирнова.

В интервью радио «Радонеж» Смирнов 3 марта рассказал, что одна из прихожанок оставила семилетнюю дочку на домашнем обучении, чтобы та помогала ей с новорожденным.

«Это же важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», — заявил протоиерей.

Комментируя высказывание, Легойда подчеркнул, что «с какими-то акцентами и в этом выступлении можно спорить», но из него никак не следует, что протоиерей Смирнов призвал не отдавать девочек в школу.

«Друзья-коллеги, я понимаю, что многим нужен хайп, но давайте все оставаться в рамках профессии, не превращая ее в фарс», — обратился Легойда к представителям СМИ.

В РПЦ уже выступали с комментариями по поводу резонансных высказываний священнослужителя. 17 февраля глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион попросил прощения у россиянок за слова Смирнова, который сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Представитель МИД России Мария Захарова также высказалась в ответ на выступление протоиерея. Сам Смирнов дал объяснение свои словам, сказав, что сделал это специально для привлечения общественности.

Ранее священнослужитель назвал российских мужчин национальной катастрофой, а снижение брачного возраста — шагом к педофилии.

Также известно, что Димитрий Смирнов является противником закона о домашнем насилии.