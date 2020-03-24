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В Московском патриархате призывают верующих отказаться от паломничества на время пандемии коронавируса в мире: "лучше сидеть дома".

«Сейчас не самое лучшее время для паломничества. Лучше сидеть дома и ждать, пока пройдет эпидемия. Некоторые монастыри по рекомендации местных властей закрыли доступ для паломников», — заявил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Он, в частности, напомнил, что на днях митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с видеообращением, в котором призвал временно воздержаться от поездок в Псково-Печерский монастырь.

«Считаю, что это очень правильное и ответственное поведение, особенно на фоне той безответственной бравады, которая раздается из уст некоторых священнослужителей», — отметил архиерей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 заболевших.

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