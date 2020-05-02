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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступили с предложением ввести мораторий на прерывание беременности в России на время эпидемии коронавируса.

Об этом предложении рассказал ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов. Он настаивает, что аборт является плановой операцией и не считается лечебной процедурой.

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Исходя их этого в РПЦ полагают, что женщины с нежелательной беременностью должны быть лишены права на аборт, чтобы не допускать распространения инфекции среди медперсонала и членов семьи.

Лукьянов отмечает, что от абортирования должны отказаться не только государственные, но и частные клиники, пишет «РИА Новости».

Ранее на портале Change.org появилась петиция в адрес Минздрва против запрета абортов на период принятых карантинных мер в России.

«Отказ провести аборты аргументируют постановлением о переносе плановых операций, который не несет угрозы для жизни и здоровья пациента. В случае с абортами такая формулировка звучит абсурдно, ведь чем меньше срок нежелательной беременности, тем безопаснее её прервать», — поясняют авторы петиции.

Вместе с этим противники подхода РПЦ отмечают, что пока не изучено, как на плод влияет заболеваемость COVID-19. В Минздраве уже подтвердили, что беременность и роды в разгар заболеваемости коронавирусом сопряжены с высокими рисками материнской летальности.

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