Священный синод Русской православной церкви призвал верующих строго соблюдать меры профилактики коронавируса. В рекомендациях, опубликованных на официальном сайте РПЦ, призывают использовать одноразовые стаканчики на причастии, чаще обрабатывать кивоты икон раствором для дезинфекции, а также усиленно молиться о преодолении болезни.

«Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам», — отмечается в сообщении РПЦ.

Там выразили соболезнования родным и близким жертв коронавируса в Китае, Иране, Италии, Франции и других странах.

Верующих призвали не поддаваться панике и не верить домыслам о болезни.

«Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции», — заявляют в РПЦ.

Священники указывают на то, что в приходах и монастырях необходимо неукоснительно следовать соблюдению санитарно-гигиенических мер. В частности, нужно чаще дезинфицировать иконы, к которым прикладываются верующие и использовать в совершении таинств только одноразовые стаканчики.

Ранее вирусолог, научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Nation News предположил, что церковнослужителям следует предупреждать прихожан об опасности целования икон в связи с угрозой заражения коронавирусом.

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