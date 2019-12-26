Русская православная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но «иностранные» имена, говорится в сообщении на сайте РПЦ.

Решение об этом было принято в четверг, 26 декабря, Священным синодом.

«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей или имена в иных национальных звучаниях», — записано в журнале заседания Синода.

Отмечается, что под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. При этом РПЦ подтвердила библейскую традицию права родителей выбора имени для младенца.

В то же время, если человек хочет принять крещение во взрослом возрасте, но его имя не имеет аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не созвучно им, он может самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем.

В августе ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян назвали детский возраст лучшим для обряда крещения.