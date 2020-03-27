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Русская православная церковь распространит среди бездомных жителей столицы 15 тысяч бесплатных «Справочников бездомного», где они найдут актуальные данные об организациях, которые могут им помочь, говорится в сообщении синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, распространенном в пятницу.

«В период распространения коронавирусной инфекции увеличивается риск заражения особенно незащищённых людей — бездомных. Их иммунитет гораздо слабее. У них нет телефонов, интерната, и им сложнее обратиться за помощью, поэтому наши справочники будут очень кстати», — приводит пресс-служба отдела слова директора приюта для бездомных «Теплый прием» Ильи Кускова.

Издано 15 тысяч экземпляров "Справочника бездомного", уточняют в отделе. В них можно найти информацию о государственных, общественных и религиозных организациях Москвы, оказывающих помощь бездомным. Это седьмое издание справочника. В электронном виде он опубликован на сайте синодального отдела по благотворительности.

По оценке синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, в России численность бездомных составляет от 250 тысяч до 3 миллионов человек. При поддержке Русской православной церкви организована работа более 90 приютов для бездомных, 12 автобусов милосердия (мобильных пунктов помощи) и более 460 благотворительных столовых.

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