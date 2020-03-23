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Русская православная церковь призвала пожилых людей посещать храмы только для совершения таинства причастия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Иллариона.

«К нашим пожилым прихожанам хотел бы обратить особое слово: приходите в храм тогда, когда вы хотите причаститься Святых Христовых Таин», — сказал Илларион на богослужении.

Он призвал верующих смотреть трансляцию литургии и принимать участие в молитвах с помощью электронных средств. По его словам, такие меры являются временными, а все богослужения выводятся в прямой эфир. Священнослужитель также попросил прихожан "особенно бережно" относиться к пожилым людям на фоне распространения коронавируса.

«Молодые люди заражаются вирусом, болеют, выздоравливают, продолжают жить дальше, а для пожилых людей этот вирус представляет особую опасность», — добавил Илларион.

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