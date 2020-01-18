Ради справедливости в обществе поделиться богатых с бедными призвал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Церковь прежде всего обращает призыв к богатым людям делиться своим богатством с бедными, для того, чтобы жизнь людей становилась лучше, а общество справедливее», — отметил представитель Русской православной церкви.

Экономист рассказал, почему России не грозит Великая депрессия Он считает, что «в кошельках небольшой группы людей» оседают большие деньги, в то время как доходы очень многих россиян остаются незначительными.

Митрополит Иларион заявил, что в нашей стране делается меньше, чем возможно, для преодоления бедности, сообщает РИА Новости. В то же время, он отметил, что счастье человека не зависит от изобилия или достатка.

«Мы видим счастливых бедных и несчастных богатых», — сказал клирик РПЦ.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что у властей есть реальные механизмы повысить и зарплаты, и уровень жизни россиян, но пока обещанный рост находится в рамках статической погрешности.

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