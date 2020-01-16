Также церковь назвала одной из основных задач пропаганду семейных ценностей.

Об этом РИА Новости сообщила представитель синодального отдела Московского патриархата Мария Студеникина.

«Создание семьи и рождение детей должно стать модным, и осознание этого нужно прививать со школьной скамьи», — пояснила Студеникина.

Среди основных мер поддержки рождаемости она отметила борьбу с абортами, напомнив, что РПЦ занимает принципиальную позицию по этому вопросу.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что судьба России и её исторические перспективы зависят от демографии.

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