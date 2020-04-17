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Русская православная церковь призывает верующих, независимо от региона проживания, молиться дома, это особый духовный опыт, заявил член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Общий призыв сейчас — постараться находиться дома и молиться дома. Но речь не о том, чтобы просто сидеть дома, а молиться. Это для человека особый опыт — молитва дома», — сказал Легойда на онлайн-пресс-конференции проекта «Религия и мировоззрение» в МИА «Россия сегодня».

По его словам, зачастую верующие жалуются, что на молитву в течение дня не хватает времени и подчеркнул, что "сейчас время есть".

«Понятно, что в храм мы идем причаститься — это самое главное — и сейчас этого многие лишены, но общий призыв такой — молиться дома. Особенно это касается тех, кто старше 65 лет и тех, кто в зоне риска, кто обязан находиться на карантине», — подытожил представитель Русской церкви.

19 апреля православные христиане отмечают праздник Воскресения Христова или Пасху. В этом году во многих регионах России богослужения в храмах Русской православной церкви отменены из-за эпидемии, исповедь и причастие недоступны для верующих.

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