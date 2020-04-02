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Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующим необходимо мысленно готовиться к тому, что не будет возможности прийти в храм на Пасху.

— Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой, — подчеркнул представитель Российской православной церкви (РПЦ).

По его мнению, празднование Пасхи, скорее всего, ограничится «просмотром трансляции патриаршего богослужения по центральным каналам», а не традиционными походами в храм, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее в РПЦ призвали не переживать из-за отмены «пасхальных» маршрутов на кладбища. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в Москве не будут курсировать автобусы до кладбищ и мемориальных комплексов во время религиозного праздника.

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