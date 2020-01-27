В Русской православной церкви любовь женщин и мужчин к пластическим операциям посчитали проституцией и беснованием. Об этом заявил красноярский митрополит Пантелеймон в эфире программы «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК.

«Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда», — приводит слова митрополита телеканал 360. Священник считает, что делать на себе пластику это «маленькое, а может и глубокое сумасшествие».

Митрополит Пантелеймон не исключает, что пластические операции нужны, но лишь для того, чтобы исправить лицо человека, если он пострадал после ДТП, взрыва, спортивных или бытовых травм. Такие операции он предлагает называть не пластическими, а «медицинским врачеванием».

В остальном же, отметил священник, все неестественное — это «лицо дьявола».

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