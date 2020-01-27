Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал проституцией пластические операции, которые делаются для красоты. Такое заявление он сделал в эфире программы «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК, передает «Лента.ру».

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По словам владыки, «все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда». Кроме того, он отметил, что стремление сделать себя красивее с помощью пластического хирурга «это даже маленькое, а может и глубокое сумасшествие».

«Украшать себя [нужно] верой и добрыми делами», а все неестественное — это «лицо дьявола», — сказал митрополит.

По мнению священнослужителя, пластические операции не являются грехом, только если лицо человека пострадало в результате несчастного случая, во всех остальных — это «страшное беснование».

Кроме того, владыка выразил мнение, что для украшения себя достаточно косметики, но и ее бывает слишком много.

Как сообщал «Рамблер», в июле прошлого года глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщины «слабее умом», чем мужчины. «Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость», — отметил Смирнов.

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