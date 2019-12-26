Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

8 ноября Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений. Причиной названо признание последним неканонической ПЦУ.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — «Известия») об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы, и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь.