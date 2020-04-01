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Русская православная церковь намерена создать на базе московской больницы святителя Алексия центр по лечению пневмоний, которые вызвал коронавирус, сообщает синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«На базе больницы святителя Алексия, которая оснащена современным реанимационным оборудованием, планируется создание центра по лечению пневмоний, вызванных коронавирусной инфекцией. В больнице готовы принимать не только москвичей и жителей Подмосковья, но и жителей близлежащих регионов, пострадавших от коронавирусной инфекции. Для развертывания такого центра планируется создание консультативно-диагностического кабинета по забору клинических материалов для тестирования инфицированных COVID-19, а также приобретение дополнительных лекарственных препаратов, прежде всего, антибиотиков и противогрибковых средств, и оборудования для проведения искусственной вентиляции легких», — отмечают в отделе.

Кроме того, на базе Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению также планируется развернуть федеральный штаб помощи социально незащищенным людям. Он организует круглосуточный колл-центр, куда могут бесплатно позвонить из любого субъекта РФ с просьбой о социальной или продуктовой помощи. Также будет заниматься решением других вопросов, связанных с поддержкой населения на всей территории России.

«Одинокие пожилые люди, тяжелобольные и инвалиды, многодетные семьи, одинокие матери и беременные женщины, бездомные и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации, смогут получить адресную продуктовую, лекарственную и патронажную помощь. Создается горячая линия «Милосердие», где людям будет оказываться экстренная консультационная и психологическая помощь», — поясняют в РПЦ.

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