В прошлом сезоне европейские футбольные лиги снова заработали больше, чем в предыдущем, согласно новому отчету Deloitte. И лишь Российская премьер-лига потеряла 8% дохода (61 млн евро), но, впрочем, осталась на шестом месте среди самых богатых футбольных лиг мира. Исследователи полагают, что нынешний сезон станет провальным в плане прибыли, но, возможно, именно это позволит в дальнейшем оздоровиться и найти новые подходы к генерации прибыли.

В отчете за сезон 2018/19 видно, что экономический рост доходов в «большой пятерке» футбольных европейских лиг продолжался и достиг рекордных объемов. Но авторы утверждают: в следующем году из-за коронакризиса всех ждет снижение.

Общий доход европейского футбольного рынка для сезона 2018/19 года составил 28,9 млрд евро. Прирост с прошлого сезона — 2%.

Английская премьер-лига продолжает оставаться самой богатой и прибыльной по всей Европе с доходом за сезон 5,9 млрд евро. Рост совокупного заработка 20 клубов АПЛ — 7%. Получается это у них за счет самого крупного телеконтракта, к тому же в прошлом сезоне английские клубы смогли заработать очень много призовых от УЕФА в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Испанская Ла Лига рапортовала о выручке в почти 3,4 млрд за сезон, при этом испанский футбол показал крутой рост доходов — более 300 млн, то есть 10%. Причем подавляющую часть прироста обеспечила «Барселона».

Немецкая бундеслига заработала в общей сложности 3,34 млрд евро с ростом в 177 млн (6%).

Итальянская Серия А — 2,5 млрд евро, с 11-процентным ростом.

Французская Лига 1 — 1,9 млрд, увеличение на 12%.

РПЛ осталась шестой в списке самых богатых лиг мира, несмотря на снижение выручки на 8% (61 млн евро), но Турция приблизилась к нам практически на расстояние вытянутой руки.

Общий доход клубов РПЛ составил 752 млн евро, из которых 436 млн — это спонсорские доходы, 126 млн — телеправа, 52 млн — доход в дни матчей, 138 млн — прочие доходы.

Для сравнения, в Турции — 748 млн общий доход, 280 млн — спонсорские соглашения, 384 млн — телеправа, 89 — матчдэй, 45 — другие доходы.

Тем временем эксперты считают, что смягчить удар от пандемического кризиса РПЛ удастся за счет заключения соглашения с YouTube. Ну и авторы полагают, что расширение РПЛ до 18 клубов, которое планируется в обозримом будущем, «поможет увеличить конкуренцию».

Падение доходов в исследовании приводится на примере Англии. Эксперты предсказали, что АПЛ потеряет порядка 1 млрд фунтов стерлингов в этом сезоне. И в отчете будущего года их доход составит не более 4,3 млрд, при этом какую-то часть выручки, возможно, удастся вернуть после возобновления чемпионата страны, но около 500 млн фунтов будут потеряны навсегда. «Манчестер Юнайтед» уже отчитался, что им пандемия обошлась в 28 млн фунтов.