СПОРТ

РПЛ может возобновить сезон в любую из недель с середины июня по середину июля

21:40 19/04/2020

На официальном сайте Российской Премьер-Лиги появилась информация о том, когда возобновится сезон, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Согласно опубликованной информации, сезон в РПЛ возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий. «Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов. На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов», – сообщила пресс-служба.

Уточняется, что в планах – возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. «Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей. Да, существует вероятность проведения оставшихся матчей сезона без зрителей. Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей. Мы понимаем, что игры без болельщиков – это плохо, поэтому такой вариант примем, если другие будут невозможны», – отмечают представители РПЛ.

Ранее глава итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сообщил, что приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат страны может быть доигран через несколько месяцев. «Я все еще надеюсь на возобновление чемпионата. Мне очень трудно сдаться. Мы можем возобновить турнир после 30 июня», – сказал спортивный чиновник.



