Свою точку зрения по поводу вакцинации выразил в эфире телеканала «Россия 24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, пишет «Интерфакс».

По словам митрополита, когда ему задают вопрос о том, стоит ли привиться от коронавируса, он отвечает, «что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный».

Риски от побочных действий прививки и от самой болезни несопоставимы, считает представитель РПЦ. Он напомнил слова разработчиков препарата о том, что от вакцинации может подняться температура на один вечер, может быть слабость или сонливость. «Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом», — отметил митрополит.