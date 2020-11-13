РПЦ пожаловалась на дефицит священников. Об этом сообщил РИА Новости епископ Зеленоградский Савва.

Служитель отметил, что нехватка кадров образовалась ещё до пандемии. Ранее он подчёркивал, что священники Русской православной церкви с октября почти ежедневно умирают от коронавируса.

«Каждая смерть — это невосполнимая утрата. Но все же их число не таково, чтобы говорить о кадровом голоде по причине коронавируса», — подчеркнул епископ.

По его словам, в подавляющем большинстве епархий, особенно за Уралом, служителей не хватает до сих пор.