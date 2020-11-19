Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата опубликовал в четверг перечень лжесвященников, интернет-ресурсы и блоги которых не имеют отношения к деятельности Русской православной церкви (РПЦ).

«В социальных медиа также приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви. Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих», — сообщается на сайте отдела в четверг.

В список вошли десять человек, включая лишенного сана и отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). Ранее синодальный отдел опубликовал список из 15 интернет-ресурсов, без ведома РПЦ собирающих пожертвования на требы и молебны от верующих и не имеющих отношения к ней, который впоследствии пополнился еще семью сайтами.