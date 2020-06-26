Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) в пятницу объявила о переносе на 2021 год финальных раундов розыгрышей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации 2020 года.

Финал Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде 23-29 ноября, финальный раунд Кубка Федерации — в Будапеште 14-19 апреля. Второй турнир ранее уже был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Кубок Федерации пройдет на крытых грунтовых кортах Арены имеми Ласло Паппа в столице Венгрии 13-18 апреля 2021 года. Все матчи плей-офф, которые не состоялись в 2020 году, также перенесены на февраль 2021-го. Результаты жеребьевки стыковых поединков остаются в силе.

The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021 The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup — Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020

Как отмечает Федерация тенниса России, из-за сохраняющихся проблем, связанных с пандемией COVID-19, перенести финальный турнир на другие сроки в пределах 2020 года не удалось. Проведение массового мероприятия в помещении при гарантировании здоровья и безопасности всех участников невозможно.

Будапешт должен был принять 60 спортсменов с командами поддержки, а также тысячи болельщиков, официальных лиц, сотрудников и партнеров из разных стран мира, каждая из которых находится на разной стадии борьбы с пандемией. А проведение соревнований без болельщиков — нежелательный вариант, учитывая уникальную атмосферу, созданную любителями тенниса на трибунах.

Организаторы розыгрыша Кубка Дэвиса также приняли решение отложить проведение финальной части турнира на 2021 год, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой соревнований.

The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021 All #DavisCup World Group I and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021 — Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020

Отмечается, что овместное решение было принято после трехмесячных консультаций, во время которых обсуждались вопросы безопасности и логистики участников финала Davis Cup. Все 18 команд, получившие право сыграть в финальной части турнира, сохранят эту возможность в 2021 году. Результаты жеребьевки также остаются в силе.

Добавим, что приостановка в проведении всех профессиональных теннисных турниров в мае была продлена до 31 июля в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.