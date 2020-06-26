Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) в пятницу объявила о переносе на 2021 год финальных раундов розыгрышей Кубка Дэвиса и Кубка Федерации 2020 года.
Финал Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде 23-29 ноября, финальный раунд Кубка Федерации — в Будапеште 14-19 апреля. Второй турнир ранее уже был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
Кубок Федерации пройдет на крытых грунтовых кортах Арены имеми Ласло Паппа в столице Венгрии 13-18 апреля 2021 года. Все матчи плей-офф, которые не состоялись в 2020 году, также перенесены на февраль 2021-го. Результаты жеребьевки стыковых поединков остаются в силе.
The 2020 Fed Cup by BNP Paribas Finals have been rescheduled for 13-18 April 2021
The 2020 Fed Cup Play-offs and the four outstanding regional events due to be played in 2020 will also be played in 2021#FedCup
— Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020
Как отмечает Федерация тенниса России, из-за сохраняющихся проблем, связанных с пандемией COVID-19, перенести финальный турнир на другие сроки в пределах 2020 года не удалось. Проведение массового мероприятия в помещении при гарантировании здоровья и безопасности всех участников невозможно.
Будапешт должен был принять 60 спортсменов с командами поддержки, а также тысячи болельщиков, официальных лиц, сотрудников и партнеров из разных стран мира, каждая из которых находится на разной стадии борьбы с пандемией. А проведение соревнований без болельщиков — нежелательный вариант, учитывая уникальную атмосферу, созданную любителями тенниса на трибунах.
Организаторы розыгрыша Кубка Дэвиса также приняли решение отложить проведение финальной части турнира на 2021 год, соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой соревнований.
The 2020 Davis Cup by Rakuten Madrid Finals will be postponed until 2021
All #DavisCup World Group I and World Group II ties and regional Group III and IV events scheduled for 2020, will also be played in 2021
— Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020
Отмечается, что овместное решение было принято после трехмесячных консультаций, во время которых обсуждались вопросы безопасности и логистики участников финала Davis Cup. Все 18 команд, получившие право сыграть в финальной части турнира, сохранят эту возможность в 2021 году. Результаты жеребьевки также остаются в силе.
Добавим, что приостановка в проведении всех профессиональных теннисных турниров в мае была продлена до 31 июля в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.