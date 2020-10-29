Розыгрыш Кубка Франции по футболу приостановлен до 1 декабря в связи с мерами, объявленными президентом страны Эммануэлем Макроном для борьбы с пандемией коронавируса. Также поставлены на паузу все любительские футбольные соревнования в стране.

Как сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF), все матчи, запланированные на этот период, будут перенесены на более позднее время в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Данное решение не влияет на матчи Лиги 1, национальных сборных, а также игр женского чемпионата и команд и по мини-футболу. Их будут проводить без зрителей.

Décision de la FFF sur les compétitons à la suite de l'annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement ⤵ https://t.co/Z6A0OrONIe — FFF (@FFF) October 29, 2020

Французский лидер Эммануэль Макрон на фоне второй волны эпидемии COVID-19 в среду объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Он продлится как минимум до 1 декабря.

Рестораны, бары, магазины (кроме продуктовых) будут закрыты. Жителей обязали заполнять специальный документ с указанием причины выхода из дома. Перемещения между регионами страны запрещены, передает РИА «Новости».

25 октября во Франции было зафиксирован рекордный прирост инфицированных — 52 тысячи человек за сутки.