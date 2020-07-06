Хотя причина, по которой изменился лед, естественна.

В Италии на альпийском леднике Презена порозовел лед. Это явление уже исследуют ученые, пишет The Guardian.

Изменение цвета льда происходит из-за водоросли Ancylonema nordenskioeldii. Обычно лед отражает более 80% солнечного света. Однако когда подо льдом появляются водоросли, они затемняют его, а значит лед перестает отражать лучи и все больше их поглощает, из-за чего тает. Чем быстрее тает лед, тем больше становится водорослей, которые его затемняют и приводят к тому, что лед все меньше отражает солнечные лучи.

Ученые отмечают, что само наличие водорослей, особенно в летний период, — естественно. При этом схожий процесс сейчас происходит в Гренландии. Там ранее была обнаружена так называемая темная зона длиной в 400 м и шириной 100 км. Она образована слоем сажи и пыли, из-за которых лед поглощает больше излучения, а, следовательно, способствует росту водорослей. Лед темнеет и тает еще быстрее.

Фото: Miguel Medina

На развитие водорослей также могут влиять присутствие на леднике туристов и работа подъемников. Сейчас исследователи пытаются определить, какие именно факторы сильнее всего стимулируют развитие и распространение водорослей.

«Все, что затемняет лед, заставляет его таять, потому что ускоряет поглощение радиации. Перегрев планеты – это проблема, а водоросли – последнее, что нам здесь было нужно. К сожалению, мы наносим необратимый ущерб. Думаю, это свидетельствует о том, что мы уже прошли точку невозврата», – сказал сотрудник Национального исследовательского совета Италии Бьяджо Ди Мауро.

Ледник Презена является одним из самых известных горнолыжных курортов Италии.