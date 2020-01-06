Навечерие Рождества Христова или рождественский сочельник встречают в эту ночь православные верующие. Уже почти век Рождество празднуют Иерусалимская, Русская, Грузинская и Сербская православные церкви. Их паства составляет большинство православных верующих мира, которые живут по юлианскому календарю.

Есть различия по времени празднования Рождества, которые объясняются отличиями календарных стилей. Как считают историки, дата празднования Рождества принята с некоторыми условностями, так как во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь.

В главном соборе РПЦ — храме Христа Спасителя пройдут две патриаршие службы: утренняя в честь сочельника и ночная в честь Рождества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов. При этом в Якутии температура превысит норму на 20 градусов.

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