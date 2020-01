View this post on Instagram

Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией. Если вдруг закашлялись, бегите к врачу и чем скорее, тем лучше!! Это не то, что я месяц ждала — всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все прилагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста…