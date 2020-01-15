Дочь Роберта Рождественского, известный фотограф Екатерина Рождественская, рассказала в своем Instagram, что попала в больницу и попросила подписчиков «поддержать ее молитвой».

View this post on Instagram Загремела тут в больницу с тяжелой вирусной пневмонией. Если вдруг закашлялись, бегите к врачу и чем скорее, тем лучше!! Это не то, что я месяц ждала — всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все прилагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста… A post shared by Катя Рождественская (@katyarozhdest) on Jan 14, 2020 at 5:32pm PST

По словам Екатерины Рождественской, у нее тяжелая вирусная пневмония.

«Если вдруг закашлялись, бегите к врачу и чем скорее, тем лучше! Это не то, что я месяц ждала — всего каких-то 5 дней и обширное двустороннее воспаление, 39, все прилагающиеся прелести. Так что берегите себя, и молитвой меня поддержите, пожалуйста…», — написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи Екатерину Рождественскую поддержали звезды российского шоу-бизнеса и известные телеведущие.

«Катяяяяя, дорогая! Поправляйся! Мы с Семочкой держим за тебя кулачки!» — написала актриса и телеведущая Эвелина Блёданс.

«Моя дорогая» Скорейшего выздоровления», — пожелал певец Андрей Державин.

Слова поддержки и пожелания скорее выздоравливать высказали также Марина Юдашкина, Александра Стриженова и Елена Малышева.

«Рамблер» писал, что 24 декабря 2019 года художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у нее воспаление легких. Впоследствии состояние режиссера резко ухудшилось: ткани легких начали разрушаться. 26 декабря 2019 года Галина Волчек скончалась.

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