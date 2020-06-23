В феврале семья Андрея и Розы Шабариных ушла с «ССЛ». Ребята заявили, что им уже нечего «спасать», поскольку в их отношениях уже все хорошо. Супруги стали жить в одной из квартир Андрея в столице и не испытывали проблем с деньгами благодаря строительному бизнесу мужчины.



Несмотря на это, Роза страдала из-за отсутствия у нее московской прописки – девушке очень хотелось стать москвичкой. И вот, это событие произошло! На днях Райсон в своем Инстаграм-аккаунте похвасталась фотографией паспорта, в котором стоит штамп с пропиской в столице. Скорее всего, Андрей прописал супругу в одной из своих квартир.



Напомним, во время участия Розы в реалити-шоу ее неоднократно обвиняли в меркантильности, ведь среди всех парней проекта она выбрала наиболее успешного, несмотря на то, что Андрей был значительно старше ее, а позже прощала ему и побои, и измены.