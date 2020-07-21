Экс-участница Розалия Райсон рассказала, чем зарабатывает на жизнь Андрей Шабарин.

Вы часто спрашивали, чем занимается мой муж и что он делает❓

.

И-так, мой муж занимается стройкой, у него своя строительная фирма👷🏻Он строит жилые дома, торговые центры, спортплощадки, комбинаты и много чего другого ☝🏼😄У него есть свои бригады рабочих, с которыми они творят шедевры 👏

.

Вот, например, Вегас и Крокус Сити Холл он построил ☝🏼😍А так же две из башень Москва сити 😉 И ещё Олимпийские объекты в Сочи 😱

.

Андрей ты у меня молодец 💪🏼😘 Горжусь тобой !!!!

.

А чем занимаются ваши мужчины ?😃 Рассказывайте ☺