Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил приверженность Тегерана Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, готовность к взаимодействию как с его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хасан Роухани подтвердил приверженность Ирана СВПД и готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, а также поблагодарил Владимира Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности», — говорится в сообщении.